الدقهلية .. جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة في التصدي لمخالفات البناء

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال إزالة تعديات بناء مخالف وبدون ترخيص بمركز ومدينة المنصورة، وأكد على التنسيق والتعاون الكامل والدائم مع الأجهزة الأمنية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات تعد بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها.

وكلف محافظ الدقهلية بالاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكداً أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلسٍ وناجحٍ لعمليات الإزالة.

حيث تمت أعمال إزالة 3 حالات مباني مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119لسنه 2008، بقرية بدواي على مساحة 500م بدون ترخيص.