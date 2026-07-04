إسبانيا تمدد التحذير من موجة حر شديدة

مددت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية التحذير الخاص من موجة الحر الثانية هذا الصيف، مع إصدار إنذارات برتقالية في عدة مناطق، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 42 درجة مئوية في أجزاء من الأندلس وإكستريمادورا ووادي نهر تاجة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتشمل التحذيرات البرتقالية مناطق الأندلس وإكستريمادورا وقشتالة-لا مانتشا وكاتالونيا وجاليسيا ومدريد، فيما يُتوقع أن تكون المناطق الأكثر تضررًا وادي الوادي الكبير في الأندلس، حيث قد تلامس الحرارة 42 درجة مئوية، إضافة إلى جاليسيا التي تشهد موجة حر غير معتادة.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار موجة الحر حتى الثلاثاء المقبل على الأقل، مشيرة إلى أن تكرار هذه الظواهر المناخية ازداد خلال السنوات الأخيرة، إذ وقعت نصف موجات الحر المسجلة في يونيو منذ عام 1975 بعد عام 2015.

ودعت السلطات الصحية السكان إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وشرب كميات كافية من المياه، مع توخي الحذر بشكل خاص بالنسبة لكبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة.