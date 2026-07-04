عبير عطا الله: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يعكس قوة مؤسسات الجمهورية الجديدة

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة «الأوكتاجون» يمثل إنجازًا وطنيًا واستراتيجيًا يعكس حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في بناء مؤسساتها، ويؤكد أن حماية الأمن القومي تأتي في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة.



وقالت النائبة عبير عطا الله إن هذا الصرح الاستراتيجي ليس مجرد منشأة عسكرية حديثة، بل يمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، ويجسد رؤية الدولة في امتلاك بنية عسكرية متطورة تعتمد على أحدث النظم والتقنيات، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف الأفرع، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات.

بناء قوة وطنية رادعة



وأضافت عضو مجلس النواب أن افتتاح «الأوكتاجون»، باعتباره أحد أكبر مقرات القيادة العسكرية في الشرق الأوسط، يؤكد أن الدولة المصرية تواصل الاستثمار في بناء قوة وطنية رادعة، تحمي حدود الوطن وتصون مقدراته، وتوفر البيئة الآمنة التي تُعد أساسًا لاستمرار خطط التنمية وجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار.



وأوضحت النائبة عبير عطا الله أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بما تحققه من إنجازات اقتصادية وتنموية، وإنما أيضًا بقدرتها على حماية أمنها القومي وتأمين مصالحها الاستراتيجية، وهو ما تحققه مصر اليوم من خلال تطوير شامل لقدراتها الدفاعية، بالتوازي مع تنفيذ أكبر خطة تنموية في تاريخها الحديث.



وأكدت النائبة عبير عطا الله أن افتتاح هذا الصرح يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على حماية أمنها واستقرارها، بما يرسخ دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.



واختتمت النائبة عبير عطا الله تصريحها بالتأكيد على أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة «الأوكتاجون» يمثل استثمارًا في أمن ومستقبل الوطن، ويعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة قوية، حديثة، وقادرة على مواجهة التحديات، وصون مقدرات الشعب المصري، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية والبناء للأجيال القادمة.