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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة مدوية في سباق المونديال.. المغرب يقتحم قائمة الكبار وأوبتا يكشف المرشح الأقوى للتتويج

كأس العالم
كأس العالم
أمينة الدسوقي

مع اقتراب إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2026، ترتفع وتيرة الإثارة داخل الملاعب وخارجها، حيث يترقب عشاق كرة القدم هوية المنتخب الذي سيرفع الكأس الأغلى في العالم يوم 19 يوليو على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية. 

العد التنازلي لنهائي الحلم

ويبقى السؤال الأبرز هل ينجح منتخب الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية تواليا، ليصبح أول منتخب يحقق هذا الإنجاز منذ البرازيل عام 1962، أم تشهد البطولة ميلاد بطل جديد؟

فرنسا في الصدارة والأرجنتين تلاحق الحلم

وفقًا لأحدث توقعات حاسوب "أوبتا" العملاق، والتي جاءت بعد تحليل نتائج آخر 32 مباراة في البطولة، يتصدر المنتخب الفرنسي قائمة المرشحين للتتويج بنسبة بلغت 28.8%، متقدمًا على الأرجنتين حامل اللقب، الذي بلغت فرصه 16.09%.

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كما حافظ منتخبا إسبانيا والبرازيل على حضورهما بين أبرز المنافسين، إلى جانب إنجلترا والبرتغال، في سباق يبدو مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

المغرب يكتب فصلًا جديدًا من المجد

لكن المفاجأة الأكبر جاءت من المنتخب المغربي، الذي واصل تأكيد مكانته بين كبار العالم بعدما نجح في بلوغ الدور ربع النهائي إثر فوزه الكبير على كندا بثلاثية نظيفة.

وأظهرت توقعات "أوبتا" أن "أسود الأطلس" يحتلون المركز السابع بين أبرز المرشحين للفوز باللقب بنسبة 3.10%، متفوقين على عدد من المنتخبات صاحبة التاريخ الطويل في البطولة، وهو ما يعكس التطور اللافت الذي حققه المنتخب المغربي خلال السنوات الأخيرة.

كأس العالم

مصر تتمسك بالحلم رغم صعوبة الطريق

من جانبه، يواصل المنتخب المصري كتابة مشواره بثبات، بعدما أنهى دور المجموعات دون أي هزيمة، ثم تجاوز أستراليا بركلات الترجيح ليحجز مقعده في الأدوار الإقصائية.

وينتظر "الفراعنة" اختبارا من العيار الثقيل أمام الأرجنتين، في مواجهة قد تعيد رسم خريطة البطولة، رغم أن توقعات "أوبتا" منحت المنتخب المصري فرصة بلغت 0.46% فقط للتتويج، وهي نسبة لا تعكس دائمًا ما قد يحدث على أرض الملعب.

مفاجآت البطولة لا تتوقف

وشهدت النسخة الحالية واحدة من أكبر المفاجآت بخروج ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، من دور الـ32 بعد خسارتها أمام باراغواي بركلات الترجيح، قبل أن تنهي فرنسا مغامرة المنتخب الباراغواياني في دور الـ16.

ترتيب أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2026 بحسب “أوبتا”

فرنسا: 28.8%.

الأرجنتين: 16.09%.

إسبانيا: 13.66%.

البرازيل: 9.26%.

إنجلترا: 8%.

البرتغال: 4.77%.

المغرب: 3.10%.

النرويج: 3%.

مصر: 0.46%.

وبين لغة الأرقام ومفاجآت المستطيل الأخضر، يبقى كأس العالم بطولة لا تعترف بالحسابات وحدها، فالتوقعات قد تمنح الأفضلية لمنتخب، لكن الكلمة الأخيرة ستظل دائمًا لما يحدث داخل الملعب.

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