أحمد عبد الوهاب ضيف معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.. الأحد المقبل

يستضيف معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته الـ 21 الفنان أحمد عبد الوهاب في لقاء مفتوح يُديره الناقد الفني محمد عبد الرحمن، يوم الأحد المقبل 12 يوليو، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه "عبد الوهاب" في مسلسل "ورد على فل وياسمين".

وأعلنت مكتبة الإسكندرية عن البرنامج الثقافي للدورة الـ 21 من معرض الكتاب، والذي يتضمن لقاء مفتوح مع الفنان أحمد عبد الوهاب يوم الأحد 12 يوليو من الساعة 7:00 إلى 9:00 مساءً في مركز المؤتمرات، المسرح الصغير، مع الناقد الفني محمد عبد الرحمن.

أحمد عبد الوهاب يتحدث عن ورد على فل وياسمين

حصد الفنان أحمد عبد الوهاب إشادات جماهيرية واسعة بعد عرض مسلسله الأخير "ورد على فل وياسمين" الذي قدم خلاله شخصية "طارق"، حيث تجمعه قصة حب مع "إلهام" التي جسدتها الفنانة صبا مبارك.

جدير بالذكر، شارك "عبد الوهاب" في العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال الفترة الماضية، من أبرزها مسلسل "أشغال شقة"، "الحشاشين"، "الكابتن"، و"كامل العدد ++".