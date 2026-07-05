بترول خليج السويس: انتهاء المرحلة الثانية من تنمية حقل بترول "شمال صفا"

أعلنت شركة بترول خليج السويس (جابكو) دخول المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل "شمال صفا" بخليج السويس إلى الخدمة باستثمارات شركة "دراجون أويل" الإماراتية، بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادف إلى زيادة إنتاج البترول الخام وتعظيم الاستفادة من الحقول القائمة.

وذكرت وزارة البترول، في بيان اليوم الأحد، أن الإنتاج الحالي لحقل "شمال صفا" يبلغ نحو 15 ألف برميل يوميً من خلال خمس آبار منتجة، فيما تستعد الشركة لإضافة بئر جديدة إلى الإنتاج خلال الأيام المقبلة، في أولى ثمار المرحلة الثانية من المشروع، بمعدل إنتاج يبلغ 2500 برميل يوميًا؛ بما يدعم جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضافت أن مشروع تنمية حقل "شمال صفا" يعد أحد المشروعات الهامة لزيادة إنتاج الزيت الخام، حيث بلغت استثمارات مرحلتيه نحو 170 مليون دولار، وشهدت المرحلة الثانية إنجازًا تمثل في استكمال الربط الكهربائي للحقل مع مجمع "رمضان-6" عبر كابل بحري بطول 10 كيلومترات، وربط منشآت الحقل السطحية بالشبكة الكهربائية الدائمة بدلًا من الاعتماد على الحلول المؤقتة.

ومن المتوقع أن يحقق ذلك وفرًا في تكاليف التشغيل بنحو 3700 دولار يوميًا، إلى جانب الاستغناء عن استخدام السولار في التشغيل؛ بما يدعم توجه قطاع البترول نحو الاستدامة البيئية، وترشيد الإنفاق وتعظيم القيمة من الاستثمارات.