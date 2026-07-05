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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل حلاوة الجبن..أحلى من المحلات

طريقة عمل حلاوة الجبن
طريقة عمل حلاوة الجبن
هاجر هانئ

حلاوة الجبن من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من محلات الحلويات.

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل حلاوة الجبن فيما يلي….

مقادير حلاوة الجبن


● 2 كوب سكر

● ½ كوب ماء

● ملعقة صغيرة عصير ليمون

● 2 ملعقة كبيرة ماء زهر

حشوة القشطة :
● 1 لتر حليب
● 6 ملعقة كبيرة نشا الذرة
● 8 ملعقة كبيرة سميد ناعم
● 2 ملعقة كبيرة ماء زهر
● 400 مل قشطة
حلاوة الجبن :
● كوب سكر
● 2 و ¼ كوب ماء
● 200 جرام جبنة موزاريلا
● 200 جرام موزاريلا فريش (بافلو)
● 125 جرام جبنة موزاريلا (قالب)
● 1 و ½ كوب سميد خشن
للتزيين :
● فستق حلبي نيّ مطحون خشن
● مربى بتلات الورد
● بتلات ورد مجففة


طريقة تحضير حلاوة الجبن


تحضير القطر :

يُخلط السكر مع الماء في قدر ويُترك حتى يغلي.
بعد الغليان يُضاف عصير الليمون وماء الزهر، ويُترك على نار هادئة لمدة 10–15 دقيقة.
يُرفع عن النار ويُترك ليبرد.
تحضير القشطة (الحشوة):

في قدر غير لاصق، يُخلط الحليب مع نشا الذرة والسميد باستخدام الويسك حتى يتجانس الخليط.
يُسخّن الخليط على نار متوسطة مع التحريك المستمر.
يُضاف ماء الزهر ويُترك ليغلي لبضع دقائق حتى يثخن القوام ويصبح كريميًا.
يُرفع عن النار ويُسكب في صينية زجاجية، ثم يُبرّد في الثلاجة لمدة ساعة.
تُخلط القشطة برفق مع الخليط حتى نحصل على قوام متكتل قليلًا. ويُحفظ في الثلاجة إلى حين الاستخدام.
تحضير لفائف حلاوة الجبن:

تُصفّى جبنة الجاموس والموزاريلا الطازجة وتُغسل، وتُقطّع الموزاريلا القالب إلى قطع.
في قدر غير لاصق، يُضاف الماء والسكر ويُسخّنان على نار متوسطة، ثم تُضاف الجبنة.
تُحرّك الجبنة برفق حتى تذوب وتتحول إلى كتلة واحدة مطاطية.
يُضاف السميد تدريجيًا مع التحريك السريع والمستمر
ثم يُضاف ماء الزهر ويُستمر بالتحريك حتى تتكون خيوط رفيعة ويصبح الخليط مطاطيًا.
في النهاية يجب أن يبدو كقطعة عجين كبيرة.
يُترك ليبرد لمدة 5 دقائق تقريبًا في درجة حرارة الغرفة.
يُقسم العجين إلى نصفين متساويين ويُعمل بكل نصف على حدة.
يُغطّى سطح العمل بورق نايلون (50 × 50 سم)، ويُسكب 3–5 ملاعق كبيرة من القطر فوقه.
توضع قطعة العجين وتُقلّب في القطر عدة مرات، ثم تُغطّى بطبقة أخرى من النايلون وتُفرد باستخدام النشابة على شكل مستطيل بالسماكة المطلوبة (السماكة المثالية 2–3 مم).
تُقص الحواف للحصول على مستطيل مرتب، ويُوضع المستطيل بحيث يكون الضلع الطويل الأقرب إليك.
تُملأ كيس حلواني بحشوة القشطة ويُقص طرفه حوالي 2 سم.
تُشكّل حافة من الحشوة على أحد أطراف ورقة الجبن مع ترك حوالي 1 سم من الحافة القريبة.
تُلف ورقة الجبن حول الحشوة باستخدام النايلون للمساعدة في التشكيل حتى تتكون أسطوانة، مع تداخل حوالي 1 سم من الجبن.
يُقطع الزائد بسكين حاد وتُترك اللفافة جانبًا. تُكرر العملية حتى انتهاء العجين، ثم تُكرر الخطوات مع النصف الآخر.
تُلف كل لفافة بورق نايلون وتُحفظ في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.
للتقديم

تُقطّع اللفائف إلى قطع بطول 3–5 سم وتُرتب في طبق التقديم.
تُزيّن بالفستق النيّ وبتلات الورد المجففة أو مربى الورد، ثم يُرش فوقها القطر.
ملاحظة:

يمكن استخدام أطراف وبقايا حلاوة الجبن لعمل حلوى المعجوقة. توضع جميع البقايا في طبق، وتُضاف القشطة، ويُرش الفستق ويُسكب القطر.

حلاوة الجبن طريقة عمل حلاوة الجبن مقادير حلاوة الجبن

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