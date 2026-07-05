وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر: استمرار المتابعة الميدانية لتحسين جودة الخدمات الطبية

أجرى الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جولة ميدانية بمستشفى الحميات، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار خطة مديرية الصحة للمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية والارتقاء بجودة الرعاية الطبية.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتورة رشا عادل، مدير عام إدارة الطب العلاجي، وكان في استقبالهما الدكتورة شيرين علاء الدين، مدير مستشفى الحميات.

وشملت الجولة تفقد عدد من أقسام المستشفى، حيث تابع وكيل الوزارة انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة، وتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، ومدى الالتزام بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وذات كفاءة عالية.

كما حرص الدكتور إسماعيل العربي على تفقد أحوال المرضى والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، موجهًا بسرعة توفير جميع الاحتياجات الطبية والعلاجية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات الميدانية الدورية تستهدف دعم الفرق الطبية داخل المستشفيات، ومتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، بما يضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات العلاجية.

وأشار إلى أن مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر تواصل تنفيذ خطط المتابعة والتقييم المستمر لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الطبية وتحقيق رضا المواطنين.