بدائل الثانوية العامة تفرض نفسها.. مدارس تكنولوجية تفتح أبواب المستقبل

لم تعد الثانوية العامة الطريق الوحيد نحو مستقبل مهني ناجح، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده المدارس التكنولوجية التطبيقية في مصر، والتي أصبحت توفر تعليمًا حديثًا يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل المصانع والشركات.

احتياجات سوق العمل

ومع تزايد احتياجات سوق العمل إلى الكفاءات الفنية المؤهلة، ارتفع الإقبال على هذا النوع من التعليم بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ليصبح خيارًا حقيقيًا أمام طلاب الشهادة الإعدادية.

الدولة والقطاع الخاص

ويؤكد خبراء التعليم أن هذه المدارس تمنح الطلاب فرصًا واعدة للتوظيف واستكمال الدراسة الجامعية، في إطار شراكة تجمع بين الدولة والقطاع الخاص لتخريج كوادر تواكب متطلبات التنمية.

التعليم التكنولوجي.. مسار ينافس الثانوية العامة

وأكد الخبير التربوي مجدي حمزة أن قصر النجاح على الالتحاق بالثانوية العامة لم يعد يتماشى مع التطورات التي يشهدها سوق العمل، مشيرًا إلى أن المدارس التكنولوجية التطبيقية أصبحت من أهم البدائل التعليمية التي تمنح الطلاب مهارات عملية وفرصًا وظيفية حقيقية بعد التخرج.

إعداد خريجين يمتلكون الخبرات

وأوضح أن الدولة توسعت بشكل كبير في إنشاء هذا النوع من المدارس، بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الصناعية، بهدف إعداد خريجين يمتلكون الخبرات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.

زيادة الإقبال على المدارس التكنولوجية

وأشار حمزة إلى أن الإقبال على المدارس التكنولوجية التطبيقية شهد نموًا واضحًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت نسبة التحاق طلاب الشهادة الإعدادية بها من نحو 13% عام 2020 إلى قرابة 25% في الوقت الحالي، وهو ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في نظرة المجتمع إلى التعليم الفني والتكنولوجي.

أولياء الأمور والتحدي الأكبر

ورأى أن التحدي الأبرز يتمثل في استمرار تمسك بعض أولياء الأمور بفكرة أن الثانوية العامة هي الطريق الوحيد للنجاح، رغم أن اختيار المسار التعليمي ينبغي أن يعتمد على قدرات الطالب وميوله، وليس فقط على مجموع الدرجات.

أبرز المدارس التكنولوجية التطبيقية

وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من المدارس التكنولوجية التي أثبتت نجاحها وتوفر تخصصات حديثة تلبي احتياجات سوق العمل، من بينها:

مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس B.TECH للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس I-Tech.

مدارس إلكترومصر للتكنولوجيا الحديثة.

مدارس السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس الصالحية.

مدارس Egypt Gold.

مدارس HST.

مدارس مصر الحديثة.

مدارس ظهر.

مدرسة العمار.



دعم حكومي وشراكة مع القطاع الخاص

وأشار حمزة إلى أن هذه المدارس تعمل من خلال شراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، بينما تتحمل الدولة ورجال الأعمال جزءًا كبيرًا من المصروفات الدراسية، مع وجود إشراف فني وتعليمي كامل من الوزارة، لضمان جودة العملية التعليمية وربط المناهج بالتدريب العملي داخل المصانع والشركات، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للخريجين فور انتهاء الدراسة.