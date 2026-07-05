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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

داخل لجنة الثانوية العامة.. إغماء طالب بالبلينا واستدعاء الإسعاف لإنقاذه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، اليوم، حالة من الاستنفار الطبي بعد تعرض طالب لحالة إغماء مفاجئة أثناء أدائه امتحان مادة اللغة الإنجليزية داخل لجنة الشهيد حجازي بمدينة البلينا، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الفريق الطبي المتواجد باللجنة للحفاظ على سلامته.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد شعر الطالب بحالة إعياء مفاجئة خلال سير الامتحان، قبل أن يفقد الوعي داخل اللجنة، الأمر الذي دفع المراقبين إلى إخطار الجهات المختصة على الفور، حيث تم استدعاء سيارة إسعاف للتعامل مع الحالة بشكل عاجل.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغًا يفيد بتعرض طالب داخل لجنة الشهيد حجازي بمدينة البلينا لحالة إغماء أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مقر اللجنة، وتم التعامل مع الطالب وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.

وبعد الاطمئنان المبدئي على حالته، قرر الفريق الطبي نقله إلى مستشفى البلينا المركزي لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فيما تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل الاستعدادات الطبية المكثفة التي تشهدها لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، حيث تم الدفع بفرق طبية وسيارات إسعاف بالقرب من اللجان للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال الامتحانات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلاب.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والصحية متابعة سير الامتحانات داخل مختلف اللجان، لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب، وسرعة التعامل مع أي ظروف طارئة، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وسلامة جميع المشاركين فيها.

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