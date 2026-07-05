بسبب خلافات مالية.. القبض على عاطلين تعديا على آخر بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة للأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام بعض الأشخاص بالتعدى على نجلها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته بالإسكندرية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/يونيو المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية من (عاطل "نجل صاحبة الحساب" مصاب بجرح قطعى – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من صديقيه لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثان إصابته لخلافات مالية بينهم .





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (عاطلان – مقيمان بذات الدائرة) وضُبط بحوزة أحدهما (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





