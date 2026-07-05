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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المشدد 15 عاما لـ عامل نشر مقطع فيديو للعلاقة الزوجية مع طليقته بأسيوط

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل ، حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما، لقيام الأول بتصوير طليقته وهي عارية أثناء قيامهما بعلاقة زوجية وقيام المتهم بتهديدها بنشر الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وطلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور والفيديوهات بمركز البداري في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أحمد سيد حسين، و أحمد محمد غلاب نائبي رئيس المحكمة، و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي.


تعود وقائع القضية رقم 16170 لسنة 2025 جنايات البداري إلى ورود بلاغا إلى نيابة البداري الجزئية من " منال . م . ح " 53 عاما، ربة منزل، اتهمت فيه " علي . ح . ع " كان متزوج منها عرفيا وانفصلا بإرساله إليها صور وفيديوهات خادشة أثناء إقامتهما علاقة زوجية قبل انفصالهما وطلبه منها مبلغ 100 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


توصلت تحريات النقيب أحمد محمد سيد رئيس فرع مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوسط الصعيد انه من خلال الاستعانة بأدوات الفحص الفني لرصد البصمات الالكترونية والتقنيات الحديثة الخاصة بقسم تكنولوجيا المعلومات أسفرت عن قيام المتهم بإرسال صور وفيديوهات ورسائل تتضمن تهديد بنشر مقطع فيديو مخل للمجني عليها حال قيامهما بعلاقة زوجية وابتزازها بطلب مبلغ مالي مقابل عدم نشر الفيديو أو إرساله إلى أقاربها .

وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفض المجني عليها الرضوخ إلى طلبه .

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