تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري المقررة غدا الإثنين إلى موعد يحدد لاحقا.. تفاصيل

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري المقررة غدا الاثنين إلى موعد يحدد لاحقا.

وأشار الأمين العام لمجلس الشعب خلال مؤتمر الإعلان عن قائمة الرئيس أحمد الشرع لعضوية مجلس الشعب إلى أن الهدف أن يجتمع في هذا المجلس صوت التضحية مع صوت الخبرة وأن تتكامل فيه التجربة مع الكفاءة.

مجموعة من القوانين

وبيٍن أن مدة مجلس الشعب الجديد ستكون 30 شهراً قابلة للتمديد حيث سيعيد المجلس النظر في المراسيم السابقة ، لافتا إلى أن هناك مجموعة من القوانين ينتظر الجميع صدورها من هذا المجلس