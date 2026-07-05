صوت التليفزيون قطع أثناء المباراة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة داخل كافية بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل إحدى الكافيهات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 يوليو الجاري حدثت مشاجرة داخل إحدى الكافيهات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بين طرف أول: (مدير وعاملان بالكافية المشار إليه ) ، طرف ثان: (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الشرقية) لخلافات بينهم حول وجود عطل فى صوت الشاشات أثناء متابعة إحدى مباريات كرة القدم، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بالأيدى وتبادل القاء الكراسى بالمقهى .

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.