هيئة الطرق والكباري ببني سويف تواصل أعمال رفع كفاءة دوران محور عدلي منصور بمنطقة شرق النيل

واصلت هيئة الطرق والكباري ببني سويف تنفيذ الأعمال التمهيدية لمشروع رفع كفاءة دوران محور عدلي منصور بمنطقة شرق النيل والطرق المؤدية إليه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها وتحسين السيولة المرورية بالمحاور الرئيسية.

وأوضح المهندس عبد الرحيم سليم،رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف بالهيئة العامة للطرق والكباري، في تقريره الذي عرضه على المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، أنه تم الانتهاء من أعمال تسوية موقع المشروع، كما بدأت أعمال التشوينات اللازمة تمهيدًا للبدء في تنفيذ مشروع رفع كفاءة دوران محور عدلي منصور بمنطقة شرق النيل والطرق المؤدية إليه، وذلك وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

ومن جانبه، أثنى المحافظ على الجهود التي تبذلها هيئة الطرق والكباري في تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة، مؤكدًا أن الهيئة تؤدي دورًا فاعلًا في دعم منظومة البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق، بما يسهم في تعزيز السيولة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التنسيق الكامل بين هيئة الطرق والكباري وكافة الجهات المعنية، والمتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه الأعمال، بما يضمن سرعة إنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية المقررة، وتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة، بما يدعم جهود المحافظة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.