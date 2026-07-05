تصالح بعد أزمة رمضان.. رامز جلال يوجه رسالة ودية إلى أسماء جلال: «كلنا ولاد جلال»

أثار الفنان رامز جلال تفاعلًا واسعًا بين جمهوره، بعدما وجه رسالة ودية تحمل طابعًا كوميديًا إلى الفنانة أسماء جلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تصالح وإنهاء للجدل الذي أثير بعد مشاركتها في برنامجه خلال موسم رمضان الماضي.

وكتب رامز جلال في منشوره: "ماينفعش أسماء جلال تزعل من رامز جلال علشان هي طيبة وأنا ابن حلال، وخصوصًا إن كلنا ولاد جلال. حبيبتي يا سمسمة "، في رسالة اتسمت بخفة الظل وروح الدعابة التي اعتاد أن يشارك بها جمهوره.

وحظي المنشور بتفاعل كبير من المتابعين، الذين رأوا أن رامز اختار طريقته الخاصة في توجيه رسالة محبة إلى أسماء جلال، مؤكدين أن كلماته عكست انتهاء أي توتر أو سوء فهم ارتبط بالأجواء التي صاحبت عرض الحلقة في رمضان الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنشور على نطاق واسع، حيث أشاد كثيرون بالعلاقة الودية التي تجمع بين النجمين، معتبرين أن ما حدث في البرنامج كان جزءًا من طبيعة المقالب التي يشتهر بها رامز جلال كل عام.

ويواصل رامز جلال الحفاظ على حضوره القوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال منشورات تجمع بين الكوميديا والتفاعل مع جمهوره، بينما يترقب الجمهور أعماله الجديدة بعد النجاح الجماهيري الذي حققه في موسم رمضان.

وجاءت رسالته الأخيرة إلى أسماء جلال لتؤكد أن روح الود والمزاح لا تزال تجمع بينهما، في لفتة لاقت استحسانًا واسعًا من الجمهور، الذي تمنى استمرار العلاقة الطيبة بين النجمين بعيدًا عن أجواء المقالب والجدل.