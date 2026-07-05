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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنشيلوتي يؤكد جاهزية نيمار لمواجهة النرويج: يمكنه اللعب 90 دقيقة

نيمار
نيمار
محمد بدران   -  
علا محمد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، جاهزية النجم نيمار للمشاركة بشكل كامل، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب النرويج في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وقال أنشيلوتي خلال تصريحاته: "نيمار جاهز للعب 90 دقيقة"، مشيرًا إلى أن قائد المنتخب البرازيلي أصبح في أفضل حالاته البدنية والفنية قبل اللقاء الحاسم.

وأضاف مدرب البرازيل: "نيمار وفينيسيوس يمكنهما اللعب معًا، وأعتقد أنهما سيلعبان معًا في وقت ما"، في إشارة إلى إمكانية الاعتماد على الثنائي منذ البداية أو خلال مجريات المباراة.

تأتي تصريحات أنشيلوتي في وقت يستعد فيه منتخب البرازيل لخوض مواجهة قوية أمام منتخب النرويج، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله منتخب السامبا إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، مع التعويل على خبرة نيمار وسرعة ومهارة فينيسيوس لحسم المواجهة.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي نيمار منتخب النرويج بطولة كأس العالم 2026

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