رشدي الشامي يكشف لـ«صدى البلد» عن مفاجأة جديدة

كشف الفنان رشدي الشامي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن استعداده لخوض تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم كوميدي يحمل العديد من المفاجآت، مؤكدًا أن العمل يختلف في فكرته وأسلوب تقديمه عما قدمه من قبل، ومن المنتظر أن يلقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وأوضح رشدي الشامي أن التحضيرات للفيلم تسير على قدم وساق خلال الفترة الحالية، بالتعاون مع فريق العمل، مشيرًا إلى أن التصوير سيبدأ رسميًا خلال شهر أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من جميع التجهيزات النهائية واختيار مواقع التصوير.

وأضاف أن الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف، ويتضمن أحداثًا مليئة بالمفاجآت والمواقف الإنسانية التي تمزج بين الضحك والرسائل الهادفة، لافتًا إلى أنه متحمس للغاية لهذه التجربة، خاصة أنها تقدم شخصية جديدة لم يسبق له تقديمها على الشاشة.

وأكد رشدي الشامي أن الجمهور سيكون على موعد مع عمل مختلف، موضحًا أن تفاصيل الفيلم وأسماء باقي أبطاله سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، حرصًا على الحفاظ على عنصر التشويق.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا فنيًا مكثفًا بالنسبة له، معربًا عن سعادته بالعودة إلى السينما من خلال عمل كوميدي يراهن عليه صناعه، ومتمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

واختتم رشدي الشامي تصريحاته الخاصة لـ«صدى البلد» بالتأكيد على أن الفيلم سيكون مفاجأة حقيقية لعشاق الكوميديا، سواء من حيث الأحداث أو الشخصيات، مؤكدًا أنه يبذل مع فريق العمل أقصى جهده لتقديم تجربة سينمائية ممتعة تليق بتوقعات الجمهور.