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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف شارع المدارس بقرية الدلجمون بمركز كفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في الساعات الأولى من صباح اليوم، أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف الطريق رقم (82) بشارع المدارس بقرية الدلجمون التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، والوقوف على سير العمل ميدانيًا لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ،جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، المهندس سيد عبد المجيد مدير مديرية الطرق بالغربية ،الأستاذ ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بالطريق، الذي يبلغ طوله 700 متر وعرضه 10 أمتار، واطلع على نسب التنفيذ ومراحل العمل، موجهًا بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مع تطبيق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين ويضمن استدامة الطريق لسنوات طويلة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطرق ورفع كفاءتها بمختلف المراكز والمدن، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية في مختلف الأوقات تأتي لمتابعة المشروعات على الطبيعة، والتأكد من انتظام العمل ودفع معدلات التنفيذ، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة الخدمات 

وشدد محافظ الغربية على أن التواجد الميداني يظل الركيزة الأساسية لمتابعة المشروعات وحل أي معوقات فور ظهورها، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين شبكة الطرق وتيسير حركة المواطنين ودعم جهود التنمية بمختلف أنحاء الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات

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