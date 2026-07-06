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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح المنتدى القاري لهيئات إدارة الانتخابات بشرم الشيخ

المؤتمر بشرم الشيخ
المؤتمر بشرم الشيخ
ايمن محمد

شارك اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، في افتتاح أعمال الدورة العاشرة للمنتدى القاري السنوي لهيئات إدارة الانتخابات بالدول الأفريقية، الذي تستضيفه الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي بمدينة شرم الشيخ، خلال يومي 6 و7 يوليو الجاري.

وكان في استقبال المحافظ المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، إلى جانب نواب المدير التنفيذي وعدد من قيادات الهيئة، وذلك قبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية للمنتدى.

ويشهد المنتدى مشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء هيئات إدارة الانتخابات وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، فضلًا عن وفود رسمية من عشرات الدول الأفريقية، في تأكيد لأهمية الحدث ودوره في تعزيز التعاون الانتخابي على مستوى القارة.

ويُعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان «تصويت الجاليات في الخارج: التقدم والفجوات والآفاق المستقبلية»، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين هيئات إدارة الانتخابات الأفريقية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، لا سيما ما يتعلق بتنظيم تصويت المواطنين المقيمين خارج أوطانهم.

وتأتي استضافة مدينة شرم الشيخ لهذا الحدث القاري تأكيدًا لمكانتها المتنامية كوجهة دولية رائدة لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الكبرى، كما تعكس الثقة التي تحظى بها الهيئة الوطنية للانتخابات، في ظل ما تمتلكه من خبرات متراكمة في إدارة العمليات الانتخابية، وفي مقدمتها تجربة تصويت المصريين بالخارج، التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به على المستوى الأفريقي.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن استضافة شرم الشيخ لهذا القاري المهم تجسد المكانة الدولية التي باتت تتمتع بها المدينة في مجال تنظيم واستضافة الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وإمكانات تنظيمية ولوجستية متكاملة.

وأضاف أن استضافة مثل هذه الفعاليات تعكس ثقة مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الكبرى بكفاءة واقتدار، وتسهم في تعزيز مكانة جنوب سيناء على خريطة سياحة المؤتمرات العالمية، فضلًا عن دعم جهود التنمية والترويج للمقصد السياحي المصري.

جنوب سيناء مؤتمر أفريقيا الانتخابات المحافظ

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