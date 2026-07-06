إنشاء شبكة طرق حديثة لدعم التنمية وتيسير حركة المواطنين بنويبع

واصل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات البنية التحتية والخطط الاستثمارية بالمحافظة، حيث تفقد مشروعات رصف الطرق بمدينة نويبع، يرافقه اللواء نادر علام، رئيس المدينة، والمهندس رضا أحمد محمد، مدير مديرية الطرق والنقل، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة جهود تطوير شبكة الطرق بالمدينة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي قدمه مدير مديرية الطرق والنقل حول المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها والمستهدفة ضمن الخطط الاستثمارية المتعاقبة ، والتي تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح العرض أن خطة العام المالي 2023/2024 تضمنت تنفيذ طريق مزدوج يبدأ من الطريق الدولي بمنطقة مسجد الصديق وحتى كنيسة كيرياليسون، مرورًا بمنطقة الإسكان الاجتماعي وصولًا إلى فندق كلوب نويبع، بطول نحو 1.5 كيلومتر في الاتجاهين وبعرض إجمالي 20 مترًا.

كما شملت خطة العام المالي 2024/2025 رصف طريق الترابين بطول 1200 متر في الاتجاهين وبعرض 25 مترًا، فيما تتضمن مشروعات خطة 2025/2026 رصف طريق نزلة الترابين بطول 500 متر، والطريق الرابط بين مستشفى نويبع والإسكان الاجتماعي بطول يقارب ألفي متر في الاتجاهين، إلى جانب تنفيذ الأرصفة والبلدورات، وتطوير منظومة الإنارة، واستكمال عناصر السلامة المرورية.

وتناول العرض كذلك خطة العام المالي 2026/2027، والتي تتضمن رصف الطريق الممتد من مدخل ميناء نويبع حتى الطريق الدولي بطول 1250 مترًا، شاملاً أعمال الأرصفة والبلدورات والإنارة، بما يسهم في استكمال تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها بما يتواكب مع متطلبات التنمية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن تطوير شبكة الطرق يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية الشاملة، لما له من دور مباشر في تحسين جودة الحياة، وتيسير حركة المواطنين، ودعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة ومواصفات التنفيذ، والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأشار المحافظ إلى أهمية الحفاظ على السيولة المرورية أثناء تنفيذ المشروعات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق، لافتًا إلى المكانة الاستراتيجية لمدينة نويبع باعتبارها بوابة لوجستية مهمة تضم ميناءً حيويًا وتشهد حركة مستمرة للشاحنات القادمة والمتجهة إلى الدول المجاورة، ما يستدعي توفير بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب تلك الحركة المتنامية.

وفي ختام الجولة، وجّه اللواء الدكتور إسماعيل كمال الشكر للعاملين والقائمين على تنفيذ مشروعات الطرق، مثمنًا الجهود المبذولة في تنفيذ الخطط الاستثمارية، ومؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بنفس الكفاءة والإخلاص، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لأهالي مدينة نويبع.