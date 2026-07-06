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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"لوكهيد مارتن" تستحوذ على "ألترا ماريتيم" للدفاع البحري مقابل 3.45 مليار دولار

"لوكهيد مارتن" تستحوذ على "ألترا ماريتيم" للدفاع البحري مقابل 3.45 مليار دولار
"لوكهيد مارتن" تستحوذ على "ألترا ماريتيم" للدفاع البحري مقابل 3.45 مليار دولار
أ ش أ

أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية ، اليوم /الإثنين/، إبرام صفقة ضخمة للاستحواذ على شركة "ألترا ماريتيم" المتخصصة في تكنولوجيات الدفاع البحري ومكافحة الغواصات، والمملوكة لشركة الاستثمار المباشر "أدڤنت"، في صفقة بلغت قيمتها 3.45 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بطفرة الطلب العالمي على التقنيات العسكرية.
وبموجب الاتفاق الرسمي المعلن، ستنضم "ألترا ماريتيم" إلى قطاع الأنظمة ومهام الاستطلاع التابع لـ"لوكهيد مارتن"، وهو القطاع الذي حقق إيرادات بلغت 17.3 مليار دولار في عام 2025، ويضم نحو 35 ألف موظف حول العالم.
تأتي هذه الصفقة في وقت تشهد فيه أسواق الدفاع العالمية ضغوطاً متزايدة لتوسيع القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، مدفوعة بالصراعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب خطط الإدارة الأمريكية لزيادة الإنفاق العسكري؛ حيث تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب ميزانية دفاعية قياسية لعام 2027 تقدر بنحو 5ر1 تريليون دولار، مما يدفع كبار مقاولي الدفاع لتعزيز محافظهم الاستثمارية.
وتعد "ألترا ماريتيم" ركيزة أساسية في تكنولوجيا الدفاع تحت الماء، وتصنع أدوات استشعار متطورة مثل العوامات الصوتية لكشف الطوربيدات والغواصات التي تعتمد عليها البحرية الأمريكية والبحرية الملكية البريطانية. وهي تشكل جزءاً من مجموعة "كوبام ألترا" التي أسستها "أدڤنت" بعد الاستحواذ على "كوبام" البريطانية عام 2020، ثم دمجها مع "ألترا إلكترونيكس" عقب الاستحواذ عليها في عام 2022.
وأوضحت "لوكهيد مارتن" أن التواجد الدولي لشركة "ألترا ماريتيم" ومحفظتها من تقنيات مكافحة الغواصات القابلة للتصدير – بما في ذلك أنظمة الاستشعار بالسونار البحري – سيسهم في تكامل وتوسيع حلول السونار الحالية للشركة الأمريكية.
وكانت الشركة المستحوذ عليها قد شهدت قفزة في نموها؛ حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع إيراداتها إلى نحو 784 مليون دولار في عام 2026 مقارنة بـ 494 مليون دولار في عام 2023، وذلك بعد أن ضخت "أدڤنت" استثمارات بنحو 170 مليون دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية لتسريع وتيرة الإنتاج.
يذكر أن "ألترا ماريتيم" – التي توظف نحو 2000 شخص وتتركز عملياتها ضمن دول تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، ونيوزيلندا) – قد حصلت مطلع هذا العام على عقد تطوير من البحرية الأمريكية لشركها الخداعي الصوتي تحت الماء والمصمم لحماية السفن والغواصات من الطوربيدات.
وأبرمت الشركة في عام 2025 شراكات استراتيجية بارزة، شملت التعاون مع مجموعة "أندوريل للصناعات الدفاعية" لتطوير جيل جديد من تقنيات الاستشعار المحيطي ذاتي القيادة، وشراكة مع "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران لتطوير قدرات محمولة جواً وبدون طيار لمكافحة الغواصات.

شركة لوكهيد مارتن الأمريكية تكنولوجيات الدفاع البحري مكافحة الغواصات التقنيات العسكرية

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