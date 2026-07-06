“البعد الرابع” يكشف رحلة مياه الشرب من نهر النيل للمنزل.. تفاصيل

تقدم الإعلامية رانيا هاشم في حلقة جديدة من برنامج “البعد الرابع” تحقيقًا خاصًا يكشف بالتفصيل رحلة مياه الشرب التي تصل إلى ملايين المواطنين يوميًا، وذلك من داخل الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.

ويرصد التحقيق، في متابعة ميدانية حية، جميع مراحل إنتاج وتنقية المياه، بدايةً من لحظة سحبها من نهر النيل، مرورًا بمراحل المعالجة والاختبارات المعملية الدقيقة وإجراءات الرقابة على الجودة، وصولًا إلى ضخها عبر شبكات التوزيع حتى تصل آمنة وصالحة للشرب إلى صنبور الحنفية في المنازل.

ويستضيف البرنامج عددًا من المسؤولين والمتخصصين بالشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، للإجابة عن أبرز تساؤلات المواطنين بشأن جودة مياه الشرب، وآليات مراقبتها، والإجراءات المتبعة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، بما يعكس الجهود المبذولة لتوفير مياه آمنة ونقية على مدار الساعة.

يُذاع برنامج “البعد الرابع” مع الإعلامية رانيا هاشم يوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً على شاشة إكسترا نيوز.