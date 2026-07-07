طريقة عمل دجاج محشي فريك

يعد الدجاج المحشي بالفريك من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص وهى من الأكلات الشرقية والتراثية في مصر.

نعرض لكم طريقة عمل الدجاج المحشي من خلال خطوات الشيف نهال الشناوى مقدمة برنامج جديد وسريع على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

فرخة وزن كيلو للحشو

كوب كبير فريك مسلوق

ربع كيلو كبدة دجاج

بصلة مفروم ناعم جدا

ملعقة كبيرة فلفل اسود

بهارات دجاج

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كاري

رشة جوزة الطيب

مكعب مرقة

بصلة شرائح

ملعقة كبيرة سمن

ملعقة كبيرة صلصة

زيت

كيس حراري

طريقة عمل دجاج محشي بالفريك



في حلة بها سمنة شوحي البصل مع الملح والفلفل الأسود ثم ضعي مكعب المرقة و الكبد.

اضيفي جميع البهارات ثم الفريك المسلوق واتركيها حتى تبرد

في بولة كبيرة.

اخلطى البصل الشرائح مع الصلصة و الزيت و بهارات الدجاج و تتبل الدجاجة وضعي بداخلها الحشو وضعيها في كيس حراري ثم ادخليها في فرن ساخن حتى النضج ثم توضع في طبق كبير وتقدم وبالهنا والشفا.