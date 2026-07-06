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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير الباكستاني: الدبلوماسية السبيل لحل الأزمات ونتعاون مع مصر لدعم الاستقرار

السفير عامر شوكت، سفير دولة باكستان لدى مصر
السفير عامر شوكت، سفير دولة باكستان لدى مصر
محمود محسن

أكد السفير عامر شوكت، سفير دولة باكستان لدى مصر، أن بلاده تؤمن منذ اليوم الأول لأي نزاع بأن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الأمثل لتسوية الخلافات، مشيرًا إلى أن هذا النهج يتوافق مع السياسة التي تنتهجها مصر في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية.


وقال سفير باكستان لدى مصر في لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"،  إن باكستان تابعت عن كثب تطورات النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، نظرًا لكون إيران دولة مجاورة، وهو ما دفع إسلام آباد إلى التواصل مع مختلف الأطراف وتقديم مساعيها الحميدة للمساهمة في احتواء الأزمة ودعم الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل سلمي.


وأضاف أن العلاقات التي تربط باكستان بالأطراف المعنية وفرت لها فرصة للقيام بدور الوسيط، لافتًا إلى أن أول لقاء مباشر وجهاً لوجه بين مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران عُقد في إسلام آباد، في إطار الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
وأوضح أن مساهمة باكستان في تقريب المواقف لم تكن تستهدف خدمة طرف بعينه، وإنما جاءت انطلاقًا من حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن السلام يمثل مصلحة للعالم بأسره، الأمر الذي دفع بلاده إلى مواصلة جهودها الدبلوماسية للوصول إلى حلول سلمية.

دعم المساعي الدبلوماسية


وأشار إلى أن هذه الجهود لم تنته بعد، مؤكدًا أن باكستان تواصل التنسيق والتشاور مع عدد من الدول، من بينها مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر، لدعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وخفض التوتر في المنطقة.

السفير عامر شوكت باكستان مصر الدبلوماسية الأزمات الإقليمية

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