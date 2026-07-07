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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لينا الخطيب: إيران تسعى إلى تعزيز نفوذها الإقليمي في عدد من دول المنطقة

إيران
إيران
محمود محسن

أكدت لينا الخطيب، الباحثة والمحللة في شؤون الشرق الأوسط، أن إيران تسعى إلى تعزيز نفوذها الإقليمي في عدد من دول المنطقة، خصوصًا عبر دعم حلفائها ووكلائها السياسيين والعسكريين.

وقالت لينا الخطيب، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه يُنظر إلى لبنان على أنه أحد أبرز ساحات هذا النفوذ، حيث يُعد حزب الله لاعبًا رئيسيًا في المعادلة السياسية والأمنية، ما يمنح إيران تأثيرًا غير مباشر في المشهد اللبناني. ومع ذلك، يرى محللون أن هذا النفوذ لا يصل إلى حد “السيطرة الكاملة”، في ظل وجود توازنات سياسية وطائفية داخل لبنان تحدّ من هيمنة أي طرف منفرد على القرار السياسي.

الملف النووي الإيراني

وتابعت أنه ترتبط السياسات الأمريكية والإسرائيلية تجاه إيران بعدة اعتبارات، في مقدمتها الملف النووي الإيراني، والنفوذ الإقليمي لطهران في المنطقة، إضافة إلى أمن إسرائيل الذي يُعد عاملًا مهمًا لكنه ليس الوحيد في صياغة هذه السياسات.

إيران المنطقة لينا الخطيب لبنان القرار السياسي

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