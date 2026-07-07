أحمد جعفر : رفع إيقاف مهاجم أمريكا أمر عبثي.. وأخشى من مجاملة ميسي

أكد أحمد جعفر، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ما حدث في بطولة كأس العالم 2026 بشأن رفع الايقاف عن مهاجم المنتخب الأمريكي بالوجون بعد تعرضه للطرد يُعد أمرًا عبثيًا ويثير العديد من علامات الاستفهام.

وأوضح جعفر، خلال تصريحاته في برنامج «ستاد العاصمة» عبر قناة ON E، أن هناك بعض المجاملات التي تحدث في البطولة، مطالبًا بضرورة تحقيق العدالة وتطبيق اللوائح على الجميع.



كما أعرب عن قلقه من مجاملة الحكام للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام مصر في دور الـ16 من كأس العالم.

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة إلى ملعب أتلانتا حيث يخوض منتخب مصر مواجهة هي الأهم في تاريخه بكأس العالم عندما يصطدم بمنتخب الأرجنتين حامل اللقب ضمن منافسات دور الـ16 من مونديال 2026 في لقاء يجمع بين طموح منتخب يكتب التاريخ للمرة الأولى وخبرة بطل يسعى للاحتفاظ بتاجه العالمي.

ويدخل منتخب مصر المباراة بعدما حقق إنجازًا غير مسبوق ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه عقب تخطي أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 ليمنح جماهيره حلمًا جديدًا طال انتظاره بينما يصل منتخب الأرجنتين إلى المواجهة باعتباره أحد أبرز المرشحين للقب مدعومًا بكوكبة من النجوم وخبرة كبيرة في المباريات الكبرى.