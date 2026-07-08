قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة مواطن بالشرقية حزنًا على خسارة المنتخب الوطني المصري
إيران .. دوي انفجارات عدة في مدينة بوشهر والمناطق المحيطة بها
رقص مثير.. التحفظ على هاتف صانعة محتوى متهمة بنشر الفسق والفجور
قبل السفر.. اعرف مواعيد القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" اليوم
انطلاق فعاليات التدريب العسكري "العقاب الذهبى" بمشاركة القوات الخاصة المصرية والتركية
محمد صلاح يعقد اجتماعا مع لاعبي المنتخب بعد وداع كأس العالم
دعاء يريح الأعصاب.. ردده يطمئن بالك ويُشرح صدرك
المنتجة سارة خليفة أمام المحكمة بسبب تصنيع المخدرات .. وهذه عقوبتها بالقانون
من هدّاف إلى قائد مشروع.. كيف أعاد محمد صلاح كتابة حكايته في كأس العالم بين روسيا 2018 ومونديال 2026؟
نحتفظ بحق الرد .. أول تعليق من الكويت على الهجوم الإيراني ضد أراضيها
لن نستسلم.. قاليباف يتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم
الأمين العام للناتو: الهجمات الإيرانية على السفن التجارية تمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز كشف عيوب الخاطب عند الاستشارة؟ ..الإفتاء توضح ضوابط اختيار شريك الحياة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن التأنّي والتروّي في اختيار شريك الحياة يمثلان الأساس الأول لبناء أسرة مستقرة، موضحة أن عقد الزواج في الإسلام ميثاق عظيم يقوم على المودة والرحمة، ويستلزم حسن الاختيار وفق معايير الدين والخلق إلى جانب التوافق العقلي والعاطفي.

وأشارت إلى أن الشريعة حثّت على تقديم معيار الدين وحسن الخلق عند الاختيار، سواء بالنسبة للرجل أو المرأة، لما لذلك من أثر مباشر في استقرار الحياة الزوجية واستمرارها، مؤكدة أن المظاهر وحدها لا تكفي للحكم على صلاح الطرف الآخر.

هل يجوز كشف عيوب الخاطب حال الاستشارة ؟ 

وفيما يتعلق بحكم السؤال عن الخاطب، أوضحت دار الإفتاء أنه من المشروع لولي الأمر أن يتحرى عن المتقدم لابنته من خلال سؤال من يعرفونه معرفة جيدة، للتأكد من أخلاقه وسيرته، خاصة أن فترة التعارف غالبًا ما يُظهر فيها الإنسان أفضل ما لديه، وقد تُخفى بعض العيوب.

وأضافت أن من يُستشار في هذا الأمر يتحمل أمانة كبيرة، وعليه أن يقدم النصح بصدق وأمانة، فيذكر ما يعلمه من صفات قد تؤثر على مستقبل الزواج، بشرط أن يكون الهدف هو النصح وليس التشهير أو الإساءة، مؤكدة أن هذا النوع من البيان لا يُعد من الغيبة المحرمة لأنه يهدف إلى دفع الضرر وتحقيق مصلحة معتبرة.

وبيّنت أن الأصل في الإجابة على الاستشارة أن تكون بعبارات عامة وموجزة إذا كانت كافية لإيصال المعنى، مثل الإشارة إلى عدم مناسبة الخاطب دون تفصيل، حفاظًا على عدم الخوض في الأعراض دون ضرورة، أما إذا لم يتحقق المقصود إلا بالتصريح ببعض العيوب، فيجوز حينها ذكرها بقدر الحاجة وبدون مبالغة.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الموازنة بين النصيحة وحفظ كرامة الآخرين أمر مطلوب، وأن الهدف من الاستشارة هو حماية الأسرة وبناء زواج قائم على أسس صحيحة، مع الالتزام بالصدق والأمانة في نقل المعلومات.

دار الإفتاء عيوب الخاطب ضوابط اختيار شريك الحياة عقد الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

المواطن المتوفي

وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين

حسام حسن

10 تصريحات نارية لـ حسام حسن بعد الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

منتخب مصر

بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

جوزيه مورينيو

النهاية حُسمت مُسبقًا.. تصريحات نارية من مدرب ريال مدريد حول مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

المتهمين

حبس المتهم فى التعدي على طفل بقرية عرب الغدير بطوخ

صورة أرشيفية

تحرير 73 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية لردع مخالفين

صورة أرشيفية

تحرير 88 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية لتلاعبهم بالدقيق المدعم

بالصور

اضطراب ما بعد الصدمة .. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟

اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟
اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟
اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟

السرطان دون أعراض .. لماذا يكتشفه الأطباء بالصدفة؟

السرطان دون أعراض
السرطان دون أعراض
السرطان دون أعراض

لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟.. أطباء نفسيون يُفسرّون الأسباب

لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب
لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب
لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة.. هشة وطرية بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد