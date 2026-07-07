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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجهيز شاشات عرض مجانية لبث مباراة المنتخب المصري والأرجنتين بالوادي الجديد

جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات
منصور ابوالعلمين

أكدت محافظة الوادي الجديد أنه تم تجهيز عدد كبير من شاشات العرض ب 22 مركز شباب موزعين على مراكز المحافظة الخمسة، وذلك لبث مباراة المنتخب المصري ببطولة كاس العالم امام الارجنتين في تمام الساعه السابعة مساء ضمن مبارايات دور الـ 16.

وأكدت محافظة الوادي الجديد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، باعتبارها نقطة تجمع واتصال حقيقية لكل أبناء مصر، ومساحة مفتوحة تستوعب مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وتسهم في تعزيز قيم الانتماء والتفاعل الإيجابي بين المواطنين.

من جانبها قالت مديرية الشباب والرياضة، إن الوزارة تستهدف من خلال هذه المبادرة توفير تجربة مشاهدة جماعية تليق بالجماهير المصرية، وتمنح الجميع فرصة متكافئة لمساندة المنتخب الوطني ومتابعة مشاركته في كأس العالم، بما يعزز الشعور الوطني ويجسد أهمية الرياضة كأحد أدوات التقارب المجتمعي وبناء الروابط بين أبناء الوطن.

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