ترامب: مشاركتي في قمة الناتو جاءت بفضل علاقتي الوثيقة بأردوغان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مراسم استقباله الرسمي لدى وصوله إلى تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن السبب الوحيد لمشاركته في القمة هو علاقته الوثيقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيدا بالعلاقات التي تجمعهما.

وقال ترامب: "نحن صديقان عظيمان"، كما أثنى على جمال المطار والطرق، مؤكدا أن تركيا "دولة يُحسب لها حساب". وأضاف أن العلاقة التي تجمعه بأردوغان أسهمت في أن "تسير الأمور بصورة جيدة للغاية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل نظيره الأمريكي بحفاوة، حيث اصطف حرس الشرف، وعزفت الفرق الموسيقية العسكرية، وفُرشت سجادة باللون الفيروزي، فيما شهد كل من المطار والمجمع الرئاسي مراسم دبلوماسية رفيعة المستوى. وقال أردوغان إن حضور ترامب يضفي على القمة "القوة والصلابة".