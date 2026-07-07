الرئيس عون: لن أقبل بتفاوض أحد عن لبنان وندعو للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون إنه لن يقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد باسم لبنان، مؤكدًا أن سيادة الدولة تقتضي استقلالية القرار السياسي، وأن معالجة الخلاف مع إسرائيل يجب أن تتم من خلال الدولة اللبنانية وحدها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس لبنان، اليوم /الثلاثاء/ في قصر بعبدا، مع وفد من جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير، حيث تناول معهم الأوضاع الراهنة والتطورات الأمنية والمفاوضات الجارية.

وأدان الرئيس عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في الجنوب، معربًا عن أسفه لاستشهاد 4 أشخاص في غارة النبطية، بينهم مديرة مدرسة "يوسف شمعون" الرسمية في النبطية الفوقا، داعيًا الولايات المتحدة والدول الصديقة إلى الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار.

وأضاف "أن لبنان يجب أن يبدأ بتنفيذ بعض بنود "صيغة الإطار" خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن مسار التفاوض طويل ويتخلله تحديات، لكنه أسهم في الحد من الاعتداءات الإسرائيلية وانتزاع اعتراف إسرائيلي بعدم وجود مطامع بالأراضي اللبنانية.

ودعا إلى الإسراع في إقرار قانون إعادة تنظيم المصارف وقانون الفجوة المالية، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية لا تحتمل انتظار تحقيق الاستقرار الكامل، مشيرًا إلى أن بعض الجهات تتعمد إساءة تفسير بنود "صيغة الإطار" ورفضها رغم التوضيحات التي تؤكد عدم التنازل عن حقوق لبنان وسيادته.

من جانبه.. أكد رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير دعم الجمعية لمواقف رئيس الجمهورية وجهوده لوقف الحرب، مشددًا على أن الاستقرار المالي لا يمكن أن يتحقق من دون استقرار سياسي وأمني.

وقال "إن القطاع المصرفي مستعد للمساهمة في مسار التعافي والإصلاح"، معتبرًا أن معالجة الأزمة المالية يجب أن تكون قابلة للتنفيذ وتحفظ دور القطاع المصرفي في إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني.