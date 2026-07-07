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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات مرتبطة بالمخدرات مع تزايد الضحايا بين الشباب

ألمانيا
ألمانيا
أ ش أ

سجلت ألمانيا أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بتعاطي المخدرات في تاريخها، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم /الثلاثاء/، أظهرت ارتفاعًا مقلقًا في عدد الضحايا من فئة الشباب.

وقال مفوض الحكومة الألمانية لشؤون المخدرات، هندريك شتريك، إن 2,150 شخصًا توفوا العام الماضي نتيجة تعاطي المخدرات، مقارنة بـ2,137 حالة وفاة في عام 2024.

وأظهرت البيانات أن الوفيات بين الأشخاص دون سن الثلاثين ارتفعت بأكثر من 50% منذ عام 2021، فيما تضاعف تقريبًا عدد الوفيات بين من هم دون العشرين عامًا.

وقال شتريك: "ما يثير الصدمة بشكل خاص هو أن الضحايا أصبحوا أصغر سنًا"، مضيفًا: "عندما يكون واحد من كل أربعة أشخاص يتوفون بسبب المخدرات دون الثلاثين، فلا يكفي أن نعبر عن القلق، بل يجب اتخاذ إجراءات عملية تشمل تعزيز الوقاية، وتقديم المساعدة في وقت مبكر، وإنشاء منظومة دعم تصل إلى الأشخاص قبل فوات الأوان."

وحذر المسئول الألماني من تقليص خدمات علاج الإدمان في ظل الضغوط التي تواجهها الميزانيات الاتحادية والمحلية، مؤكدًا أن ألمانيا تمتلك نظامًا جيدًا لدعم المدمنين، لكنه يحتاج إلى الحفاظ عليه وتعزيزه لا تقليصه.

وبحسب الإحصاءات، ارتبطت المواد الأفيونية ومشتقاتها بأكبر عدد من الوفيات، بإجمالي 1,316 حالة، تلتها الكوكايين و مخدر الكراك بـ769 حالة، ثم الهيروين والمورفين بـ708 حالات، والأدوية ذات التأثير النفسي بـ696 حالة، وبدائل المواد الأفيونية مثل الميثادون بـ611 حالة، فيما ارتبطت الأمفيتامينات بـ602 حالة وفاة.

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