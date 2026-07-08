قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«طظ فى الشرف والأمانة».. فتحي سند يُوجّه رسالة لـ «الفيفا» بعد خروج مصر من كأس العالم
أظهرنا شخصية الأبطال.. «ميسي»: الفوز على مصر كان من أصعب مبارياتنا في كأس العالم
الحرب الاقتصادية تتجدّد .. إيران تُدين العقوبات الأمريكية على النفط وتتوعّد بالرد
اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل
جنوب إيران يشتعل.. دوي انفجارات مُتزامنة في ثلاث مدن بعد الهجوم الأمريكي
إنزو فرنانديز يدخل التاريخ بهدف مونديالي جديد.. ويسجل الهدف رقم 3000 في كأس العالم
«الفوز مش بالعافية ولا بالسرقة التحكيمية».. أحمد عبدالقادر ينتقد الحكام في بطولة كأس العالم
ضياء رشوان تعليقًا على استقالة الدكتورة جيهان زكي: قضاء شامخ وحكومة صادقة ووزيرة تحترم القانون
بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال
واشنطن تُشعل المُواجهة .. ضربات أمريكية ضد إيران بعد استهداف سفن بمضيق هرمز
وزيرة التضامن الاجتماعي تدعّم منتخب مصر بعد وداع كأس العالم: «شرفتوا مصر لا تحزنوا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026: تشعرون بالدفء

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026 

يحمل هذا اليوم طاقةً أكثر إشراقًا وإيجابية، وقد تشعر بمزيد من التفاعل مع الحياة مقارنةً بالأيام الماضية. الإبداع والتعلم والتعبير عن الذات والتفاعلات الاجتماعية كلها مدعومة بشكل جيد.

توقعات برج العذراء عاطفيا

 قد تشعرون بالدفء في علاقاتكم، لكنها تتطلب أيضاً الصبر والمثابرة. إذا كنتم في علاقة ملتزمة، فقد يُقدّر شريككم الأفعال الموثوقة أكثر من الكلمات الرومانسية اليوم. الوفاء بالوعود، والمساعدة في المسؤوليات اليومية، أو حتى مجرد التواجد معاً، قد يُقوّي علاقتكم أكثر من اللفتات الكبيرة..

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

ترتبط صحتك النفسية والجسدية ارتباطًا وثيقًا. فالحفاظ على التوازن الداخلي يساعدك على الشعور بمزيد من النشاط والتركيز لذا، أعطِ الأولوية للأنشطة التي تُساعدك على الشعور بالاستقرار، مثل التأمل الهادئ، والاسترخاء، أو قضاء الوقت في بيئة نظيفة..

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

لا تزال مسيرتك المهنية تتطلب اهتمامك، حتى وإن كانت شؤون الأسرة تشغل جزءًا من يومك. قد تتطلب الاجتماعات والعروض التقديمية والتقارير والمسؤوليات التي تتطلب التعامل مع الجمهور نهجًا احترافيًا ومنظمًا. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

قد يكون هذا اليوم مثمرًا للطلاب والمهنيين على حد سواء. قد يجد الطلاب سهولة أكبر في التركيز، خاصةً أثناء المراجعة أو الكتابة أو ترسيخ المفاهيم التي واجهوا صعوبة في فهمها سابقًا. 

برج العذراء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العذراء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

فادية عبد الغني

الفنان مباح للجميع.. رد ناري من فادية عبد الغني بعد مشاجرتها مع مواطن.. خاص

منتخب مصر

كم سيحصل منتخب مصر إذا أطاح بالأرجنتين؟.. فيفا يحدد المكافأة

ترشيحاتنا

مصر

مصر تدين استهداف إيران لناقلة سعودية في مضيق هرمز

المصرية للاتصالات

المهندس تامر المهدي: فخورون بمنتخبنا الوطني.. شكرًا لكم ألهمتم أمة بأكملها

المنتخب الوطني لكرة القدم

وزير الري يعلق على خروج الفراعنة من كأس العالم: فرحتونا وزعلتونا.. وعندنا منتخب محترم

بالصور

فرح شعبان تتألق بإطلالة سوداء ساحرة.. لمسات أنثوية تخطف الأنظار عبر إنستجرام| شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لعلاج الانتفاخ والغازات .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الفحم النشط؟

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

أورام الدماغ.. ماذا يحدث للنساء عند تناول بعض وسائل منع الحمل الهرمونية؟

وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ

دراسة: النوم ساعة إضافية يوميًا يحمي المراهقين من أمراض مزمنة

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد