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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من الرئيس اللبناني على دعوته لزيارة واشنطن والاجتماع مع ترامب

عون يتوسط وفد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبنانيين
عون يتوسط وفد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبنانيين
محمود نوفل

توقع الرئيس اللبناني جوزاف عون ان تحمل زيارته المرتقبة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجابيات للبنان، لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان، ودعم الولايات المتحدة لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على بيروت، وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات الرئيس عون أمام وفد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبنانيين.

وقال عون أيضا : اخترت المفاوضات لانه لا يمكنني أن أقف متفرجاً على وطني وهو يُقاد الى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وكان عليَّ أن أقوم بخطوة بإمكانها وقف آلة الدمار والابادة الإسرائيلية، والحد من الخسائر في الأرواح والقرى، وإزالة الاحتلال في نهاية المطاف. 

وأضاف : هذه الخطوة تلقى دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية، التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب.. فنحن مستمرون في القرار الذي اتخذناه.

وختم عون قائلا : ادعو اللبنانيين الى الحفاظ على ايمانهم بلبنان، لأنني على يقين ان الأمور تتجه باتجاه الأفضل، رغم العراقيل والصعوبات، ولا شيء مستحيل في قاموسنا.

لبنان أمريكا اسرائيل ترامب الرئيس اللبناني جوزاف عون

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