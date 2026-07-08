25 ألف جنيه راتب بلا حق.. "شكوى" تفتح ملف مخالفات نادي طهطا الرياضي بسوهاج

فتحت شكوى تقدم بها أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي طهطا الرياضي بمحافظة سوهاج، باب التحقيق في مخالفات مالية وإدارية داخل النادي، بعدما كشفت أعمال الفحص التي أجرتها الجهات المختصة عن وجود ملاحظات بشأن صرف مبالغ مالية دون استيفاء الإجراءات القانونية المنظمة.

تفاصيل الواقعة

وبدأت الواقعة عقب تقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية بشكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، تضمنت اتهامات بشأن قيام مسؤولي نادي طهطا بصرف مستحقات مالية لعدد من المدربين دون استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، ودون وجود موافقات رسمية موثقة من مجلس الإدارة.

وعلى الفور، كلفت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، إدارة التفتيش المالي والإداري بفحص الشكوى، حيث أسفر الفحص عن رصد عدد من الملاحظات المالية والإدارية داخل النادي، تم إثباتها في تقرير رسمي وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

وكشفت أعمال المراجعة عن صرف مبلغ مالي قدره 25 ألف جنيه باسم أحد المدربين، دون وجود محضر مجلس إدارة يتضمن الموافقة على الصرف، بالإضافة إلى وجود ملاحظات تتعلق بالإجراءات المتبعة في اعتماد وصرف تلك المستحقات.

كما أشار تقرير الفحص إلى قيام بعض مسؤولي النادي باتخاذ إجراءات مالية دون استكمال الدورة المستندية المطلوبة، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الواقعة، وتحديد مدى مسؤولية كل طرف عن تلك المخالفات.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، في خطاب رسمي موجه إلى المستشار العام لنيابات شمال سوهاج الكلية، أنه تم فحص الشكوى واتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها، مع طلب التحقيق فيما أسفر عنه الفحص من مخالفات مالية وإدارية.

وتنتظر أروقة التحقيقات خلال الفترة المقبلة كشف تفاصيل الواقعة كاملة، وتحديد ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذت داخل النادي تمثل مخالفات تستوجب المساءلة القانونية، خاصة في ظل تأكيد الجهات المختصة على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة للصرف المالي داخل الهيئات الرياضية.