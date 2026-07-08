ارتفاع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك ختام تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء، في البنوك العاملة في مصر.

وتراوح سعر الشراء بين 150.15 جنيه و161.70 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 159.47 جنيه و164.52 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 161.70 جنيه للشراء و 162.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 161.03 جنيه للشراء و 161.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بنك نكست 154.53 جنيه للشراء و 164.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإمارات دبي الوطني 155.81 جنيه للشراء و 163.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الوطني الكويتي 156.29 جنيه للشراء و 162.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي البنك الأهلي المصري 156.47 جنيه للشراء 161.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 157.37 جنيه للشراء و 161.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتيوط في البنك التجاري الدولي 158.62 جنيه للشراء و 161.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 158.69 جنيه للشراء و 162.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس 158.50 جنيه للشراء و 161.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي 157.97 جنيه للشراء و 162.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 156.31 جنيه للشراء و 162.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بيت التمويل الكويتي 158.87 جنيه للشراء و 160.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 155.05 جنيه للشراء و 159.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الأول مصر 154.36 جنيه للشراء و 160.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 153.67 جنيه للشراء و 161.42 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي بنك التعمير والإسكان 153.45 جنيه للشراء و 161.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في ميد بنك 151.89 جنيه للشراء و 162.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي المصرف المتحد 150.15 جنيه للشراء و 162.79 جنيه للبيع.