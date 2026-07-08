محمد العدل: لا تحملوا حسام حسن المسؤولية.. الحكم والـVAR منحا الفوز للأرجنتين

دافع المنتج محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، عن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية كانت السبب الرئيسي في خسارة المنتخب أمام الأرجنتين، وليس قرارات الجهاز الفني.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على "فيسبوك": "إلى من يتشدقون بأننا خسرنا لأن حسام حسن لم يحسن التعامل مع المباراة قبل نهايتها، سواء بالتغييرات أو طريقة اللعب، وعلى رأسهم الهجاص، أقول لهم حتى لو سلمنا بتلك الأخطاء، فلولا الحكم وحكم الـVAR ما تحقق الفوز للأرجنتين، ولانتهت المباراة بفوز مصر، ولا سمعنا وقتها تحليلاتكم القميئة التي لا تعرف توقيتًا للحوار وطرح الأفكار".

وخسر منتخب مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، خاصة بعد عدد من القرارات التي أثارت اعتراضات داخل الأوساط الرياضية.

وبهذا الفوز، حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ليواصل حملة الدفاع عن لقب كأس العالم الذي توج به في نسخة 2022، بينما ودع منتخب مصر البطولة بعد تقديم أداء نال إشادة واسعة رغم الخروج.