رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتفقد أعمال إزالة المخلفات الزراعية في قرية ذخيرة

تفقد حامد الشيخ رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد أعمال إزالة المخلفات الزراعيه المتراكمة بجوار المنازل في قرية ذخيرة؛ مما تسبب في خطر داهم على المواطنين في حالة اشتعال حرائق، وكونها مأوى للعقارب والمصابين.

وكان رئيس المركز قد وجّه بالدفع بالمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الإزالة، مع سرعة رفع المخلفات والتعامل الفوري معها؛ بما يضمن الحفاظ على البيئة، والحد من أي آثار سلبية قد تنتج عن تراكمها، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لشكاوى واحتياجات المواطنين.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط.