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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال 2026 إلى 2.9%

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
أ ش أ

 خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 2.9% خلال عام 2026، مقارنة بتوقعاته البالغة 3.4% في أبريل، في ثاني خفض للتوقعات خلال العام الجاري، بعدما كان قد خفضها سابقًا من 4.2% في توقعات يناير.

وفي أحدث إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الأربعاء، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.6% في عام 2027، وهو مستوى أعلى قليلًا من توقعاته السابقة البالغة 3.5% التي نشرها في أبريل.

يأتي هذا الخفض بعد المراجعة السابقة في أبريل، عندما أشار الصندوق إلى أن النشاط الاقتصادي جاء أضعف من المتوقع، إضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وبذلك أصبحت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد التركي في عام 2026 أقل بمقدار 1.3% مقارنة بتوقعاته الصادرة في يناير.

وفي يونيو، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2026 إلى 3.1% بدلًا من 3.3%، مشيرة إلى ضعف الطلب المحلي، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية، وتشديد الأوضاع المالية.

وفي سياق منفصل، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في يونيو أيضًا توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 3.5% بدلًا من 4% خلال عام 2026، وإلى 4% بدلًا من 4.5% خلال عام 2

صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد التركي خفض للتوقعات

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