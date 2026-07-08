مصر تساند مبادرة السيدة الأولى في سيشل للحد من الفجوة الرقمية لدى الأطفال

قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإهداء عدد من أجهزة اللابتوب إلى جمهورية سيشل.

يأتي ذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سيشل، وفي إطار العلاقات الوثيقة والشراكة التنموية التي تجمع البلدين.

وأوضح السفير حاتم يسري، سفير مصر لدى جمهورية سيشل المقيم فى نيروبى، أن هذا الإهداء جاء لدعم مبادرة "Boys Connect" التي تشرف عليها السيدة الأولى بسيشل، والموجهة إلى طلبة المدارس من الفئة العمرية (١٣–١٥ عاماً) من خلال مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والتنموية الهادفة إلى تنمية مهاراتهم الرقمية وتعزيز قدراتهم.

وأشار إلى أن هذا الإهداء يعد انعكاساً لاهتمام وزارة الخارجية بمساندة الدول الأفريقية وفق أولوياتها الوطنية، وتجسيداً لعمق العلاقات التي تجمع مصر وسيشل على مدار خمسة عقود من التعاون في عدد من المجالات وفى مقدمتها بناء القدرات ورفع كفاءات المسئولين في سيشل من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة.

وأضاف السفير حاتم يسري أن حرص الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تعزيز الشراكات التنموية المستدامة مع الدول الأفريقية الشقيقة يأتي انعكاساً لالتزام مصر بمواصلة دعم جهود التنمية وبناء القدرات في تلك الدول.

من جانبها؛ استعرضت Veronique Herminie، السيدة الأولى في سيشل، خلال مراسم تسليم الأجهزة، عناصر مبادرتها التي تهدف إلى تهيئة الأطفال للتعامل مع أدوات التكنولوجيا الحديثة وتنمية مهاراتهم في هذا المجال وطرح مفاهيم جديدة عليهم، وفي مقدمتها العمل الجماعي والأمن السيبراني.

كما أعربت عن تقديرها لوزارة الخارجية والسفارة المصرية على الإهداء والذي يحظى بأهمية بالغة على ضوء الاحتفال بـ 50 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما حضر المناسبة بجانب السيدة الأولى لسيشل كل من Barry Faure وزير خارجية سيشل وKalsey Belle، وزيرة الشباب والرياضة بسيشل.