كريم حافظ يسترجع رحلة 8 سنوات: لم أفقد الأمل.. وفخور بتمثيل مصر في كأس العالم

وجه كريم حافظ، لاعب منتخب مصر، رسالة مؤثرة عقب انتهاء مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، استعاد خلالها رحلته الطويلة حتى تحقيق حلم المشاركة في المونديال بعد غياب دام 8 سنوات.

وقال كريم حافظ، عبر حسابه الرسمي، إنه كان يتمنى التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم 2018، لكن الظروف حالت دون ذلك، مؤكدًا أن تلك الفترة كانت من أصعب المحطات في مسيرته الاحترافية، إلا أنه لم يفقد الأمل وظل مؤمنًا بأن الله لن يضيع تعبه أو مجهوده.

وأضاف اللاعب أن القدر منحه فرصة تحقيق حلمه بعد ثماني سنوات، بارتداء قميص منتخب مصر في أكبر حدث كروي في العالم، والمساهمة في كتابة صفحة جديدة من تاريخه مع مجموعة وصفها بـ"الأبطال" الذين تشرف باللعب إلى جوارهم.

وأكد كريم حافظ أن جميع لاعبي المنتخب كانوا يتمنون إسعاد الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أنهم بذلوا كل ما في وسعهم خلال البطولة، لكن كرة القدم دائمًا تحمل الفوز والخسارة.

ووجه لاعب المنتخب الشكر إلى زملائه والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، كما أشاد بالدعم الذي قدمه الاتحاد المصري لكرة القدم طوال فترة البطولة.

واختتم كريم حافظ رسالته بتوجيه الشكر للجماهير المصرية على مساندتها المستمرة، مؤكدًا فخره بتمثيل مصر في كأس العالم، قائلاً: "فخور ببلدي، وفخور أنني مثلت اسم مصر في كأس العالم.. والحمد لله على كل شيء."