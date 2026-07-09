%9 معدل التضخم الشهري لشهر يونيو 2026

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (289.5) نقطة لشهر يونيو 2026، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.9%) عن شهر مايو 2026، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ترجع أهم أسباب الانخفاض إلى انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-6.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-2.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-12.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-6.4%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (-0.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (-0.2%).

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.5%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.3%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.3%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.4%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (22.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%).

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (12.2%) لشهر يونيو 2026 مقابل (13.0%) لشهر مايو 2026.



أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر يونيو 2026 مقارنة بشهـر مايو 2026):

سجل قسم الطعم والمشروبات انخفاضاً قدره (-3.7%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-6.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-2.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-12.1%).

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.5%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (0.06%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.2%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (0.3%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (2.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.4%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (-0.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية انخفاضاً قدره (0.04%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (-0.4%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.1%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (7.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (22.1%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة انخفاضاً قدره (-0.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-6.4%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (0.2%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر يونيو 2026 مقارنةً بشهر يونيو 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (4.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.0%)، أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (29.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (9.6%)،ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (6.4%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-5.2%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (16.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (6.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (16.9%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (12.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (13.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (13.6%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (10.0%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (14.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (10.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (9.7%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (31.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (28.2%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (51.1%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة ارتفاعاً قدره (13.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (17.4%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (14.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الأخرى بنسبة (10.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (10.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (7.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (9.9%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (13.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (17.3%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-1.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (13.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.9%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (11.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (19.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (23.9%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (10.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.6%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.8%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.4%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (14.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (10.1%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (8.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.5%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (14.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (17.2%).

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (22.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (15.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (364.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (17.0%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (9.7%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (13.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (13.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (14.1%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (11.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (14.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (17.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (2.3%).