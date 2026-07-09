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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

%9 معدل التضخم الشهري لشهر يونيو 2026

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (289.5) نقطة لشهر يونيو 2026، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره    (-0.9%) عن شهر مايو 2026، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

ترجع أهم أسباب الانخفاض إلى انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-6.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة  (-2.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-12.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-6.4%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (-0.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (-0.2%). 

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.5%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.3%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.3%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.4%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (22.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%). 

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (12.2%) لشهر يونيو 2026 مقابل (13.0%) لشهر مايو 2026.


أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر يونيو 2026 مقارنة بشهـر مايو 2026):

سجل قسم الطعم والمشروبات انخفاضاً قدره (-3.7%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-6.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-2.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-12.1%).

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.5%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (0.06%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.2%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (0.3%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (2.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.4%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (-0.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية انخفاضاً قدره (0.04%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (-0.4%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.1%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (7.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (22.1%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة انخفاضاً قدره (-0.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-6.4%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (0.2%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر يونيو 2026 مقارنةً بشهر يونيو 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (4.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.0%)، أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (29.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (9.6%)،ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (6.4%).
هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-5.2%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (16.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (6.5%)، مجموعة الدخان  بنسبة (16.9%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (12.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (13.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (13.6%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (10.0%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (14.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (10.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (9.7%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (31.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (28.2%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (51.1%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة ارتفاعاً قدره (13.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (17.4%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (14.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الأخرى بنسبة (10.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (10.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (7.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (9.9%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (13.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (17.3%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-1.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (13.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.9%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (11.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (19.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (23.9%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (10.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.6%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.8%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.4%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (14.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (10.1%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (8.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.5%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (14.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (17.2%).

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (22.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (15.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (364.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (17.0%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى   بنسبة (9.7%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (13.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (13.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (14.1%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (11.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (14.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (17.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (2.3%).

التضخم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اللحوم الدواجن

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