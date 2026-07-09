طريقة عمل باذنجان بالكفتة..بأسهل الخطوات

باذنجان بالكفتة من الأطباق الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في البيت بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل باذنجان بالكفتة، فيما يلي….

مقادير باذنجان بالكفتة



● باذنجان مشوي

● زبدة

● دقيق

● لبن

● ملح

● فلفل أسود

● جبنة موتزاريلا

● لحم مفروم

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● بقسماط مطحون

● بابريكا

● ملح

● فلفل أسود

● زعتر

● كمون

● بيض

● صلصة طماطم

● زيت

طريقة تحضير باذنجان بالكفتة



في وعاء يشوح البصل و الثوم مع الزبدة و اللحمة المفرومة ثم يضاف الباذنجان المشوي و تتبل بالملح و الفلفل و البهارات

و في وعاء آخر يضاف الزبدة و الدقيق و اللبن و البيض و يتبل بالملح و الزعتر و الفلفل

للصوص يشوح الثوم مع الزيت و الزعتر ثم يضاف الخل و الصلصة و البابريكا و الملح و الفلفل و يرص طبقات

و تقدم