طريقة عمل باذنجان بالكفتة..بأسهل الخطوات

باذنجان بالكفتة من الأطباق الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في البيت بأسهل الخطوات.
قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل باذنجان بالكفتة، فيما يلي….
مقادير باذنجان بالكفتة
● باذنجان مشوي
● زبدة
● دقيق
● لبن
● ملح
● فلفل أسود
● جبنة موتزاريلا
● لحم مفروم
● بصل مفروم
● ثوم مفروم
● بقسماط مطحون
● بابريكا
● ملح
● فلفل أسود
● زعتر
● كمون
● بيض
● صلصة طماطم
● زيت
طريقة تحضير باذنجان بالكفتة
في وعاء يشوح البصل و الثوم مع الزبدة و اللحمة المفرومة ثم يضاف الباذنجان المشوي و تتبل بالملح و الفلفل و البهارات
و في وعاء آخر يضاف الزبدة و الدقيق و اللبن و البيض و يتبل بالملح و الزعتر و الفلفل
للصوص يشوح الثوم مع الزيت و الزعتر ثم يضاف الخل و الصلصة و البابريكا و الملح و الفلفل و يرص طبقات
و تقدم