طبق اقتصادي... طريقة عمل ناجتس الحمص

ناجتس الحمص من الأطباق الأقتصادية التي يمكنك تطبيقها في المنزل ةتقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لذيذ وغير تقليدي.

قدمت الشيف أميرة شنب، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ناجتس الحمص، فيما يلي……

مقادير ناجتس الحمص



● 400 جرام حمص مسلوق

● 1\2 كوب كوسة مبشورة

● 1\2 كوب جزر مبشور

● 1\4 كوب بصل مفروم

● 1\2 ملعقة كبيرة اعشاب مجففة

● 1 ملعقة صغيرة ملح

● 2 فص ثوم مفروم

● فلفل أسود

● 1\4 ملعقة كبيرة بابريكا

● 2 بيض

● 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

● 1\2 كوب دقيق شوفان

طريقة تحضير ناجتس الحمص



تخلط جميع المقادير في الكبة وتشكل وتجمد

تقلى في زيت قلي غزير ساخن