3 مشروبات تساعد على ترطيب الجسم مثل الماء

يُعدّ الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا بالغ الأهمية لضمان عمله بكفاءة، ولكن هذا لا يعني الاكتفاء بالماء فقط، فهناك العديد من المشروبات اللذيذة الأخرى التي تُساعدك على تحقيق أهدافك في ترطيب جسمك

مشروبات تعمل على ترطيب الجسم مثل الماء

- ماء جوز الهند

ماء جوز الهند وهو غني بالكربوهيدرات والإلكتروليتات (معادن موجودة في الدم وسوائل الجسم تساعد على موازنة مستويات الترطيب). وتشمل هذه:

الكالسيوم

المغنيسيوم

البوتاسيوم

الصوديوم

يحتوي هذا المشروب بشكل طبيعي على نسبة سكر أقل من مشروبات الترطيب الأخرى، كما أنه يحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة وعناصر غذائية أخرى تدعم جوانب صحية مختلفة

- شاي الاعشاب

قد لا يبدو أن كوبًا من الشاي الساخن سيروي عطشك، لكن هذا المشروب أكثر ترطيبًا مما يبدو، فالشاي يتكون في معظمه من الماء، وعادةً ما يكون الشاي العشبي خاليًا من الكافيين، على عكس أنواع الشاي الأخرى.

تحتوي أنواع الشاي العشبي على مضادات الأكسدة التي قد تدعم صحة الخلايا وتمنع الأمراض المزمنة. لإضافة نكهة خفيفة ومنعشة.

- مرق العظام

تحتوي المرق في معظمها على الماء، لكن مرق العظام ، على وجه الخصوص، يُعدّ مصدراً للإلكتروليتات الأساسية التي تساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء، مما يحافظ على ترطيبه، وتشير الأبحاث التي أُجريت على الحيوانات إلى أن المعادن الرئيسية الموجودة في مرق عظام البقر تشمل جميع الإلكتروليتات الأساسية لإعادة الترطيب.

المصدر verywellhealth