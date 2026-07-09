قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يغادر قمة الناتو على متن طائرة إير فورس ون القديمة والبيت الأبيض يكشف الأسباب
قفزة جديدة لصادرات البطاطس.. مليون طن تعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية
مفتي الجمهورية: وحدة الأمة ونبذ الفرقة من مقومات النهضة الحضارية في الإسلام
بحضور الأمين العام للاتحاد.. إجراء قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد
معلم: امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026 كله سهل ماعدا 4 نقاط
بـ4000 ريال.. خطوات حجز تأشيرة الباقات السياحية للسعودية
من النوبة إلي العالمية.. أبرز المعلومات عن هيثم حسن نجم منتخب مصر
خطوة تاريخية.. مدبولي يصل محطة الضبعة النووية للاحتفال بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية
إصابة طالبة بالإعياء عقب تناول أقراص مجهولة داخل لجنة ثانوية عامة بقنا
من نماذج الوزارة|معلم يؤكد سهولة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026
المونديال يقترب من النهاية.. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026
فضل شاكر يعلّق لأول مرة بعد إخلاء سبيله: «الحمد لله.. وأطلب منكم فرصة لاستعادة عافيتي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يشدد على تحقيق الانضباط الكامل بمختلف لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
أ ش أ

حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، صباح اليوم /الخميس/، على متابعة سير أعمال امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط.

وشدد الوزير على تحقيق الانضباط الكامل بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية والتعامل الفوري مع أية شكاوى ترد لغرفة العمليات المركزية أو غرف العمليات بالمحافظات.

وتابع الوزير سير امتحانات الثانوية العامة، وذلك عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط بجميع أنحاء الجمهورية.

كما أكد الوزير على تقديم الدعم الكامل لكافة القائمين على أعمال الامتحانات، مؤكدا على تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم ودون تهاون، والتصدي لأي محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، والحفاظ على حقوق الطلاب.

كما تابع الوزير، قبيل انطلاق الامتحانات اليوم، مع مديرى المديريات انتظام وصول صناديق أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة إلى مقار اللجان في التوقيتات المحددة، والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

وقد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026، بالنظام الجديد والقديم، بالشعبة العلمية (العلوم والرياضيات) الامتحان في مادة الفيزياء، حيث أدى الامتحان بالنظام الجديد عدد (680067) طالبًا وطالبة، فيما أدى الامتحان بالنظام القديم عدد (1990) طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ (النظام الجديد) بإجمالى عدد (192928) طالبا وطالبة، والنظام القديم بعدد (468) وذلك أمام عدد (2,032) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية).

من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة الأستاذ خالد عبد الحكم أن جميع مراحل العمل الخاصة بالامتحانات مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان السير، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرية الامتحانات.

كما وجه رئيس عام امتحانات الثانوية العامة مديرى المديريات، بالتأكيد على رؤساء اللجان بضرورة الدقة في توزيع كراسات الأسئلة والإجابة داخل اللجان، وضرورة الفصل فى مادة الفيزياء بين أوراق الفيزياء باللغة العربية وأوراق الفيزياء باللغة الانجليزية، ومطابقة كراسة الأسئلة مع ورقة الإجابة الخاصة بالمادة التي يؤدي الطالب الامتحان بها، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات)(النظام الجديد)، يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، امتحانات الدور الأول في مادة الرياضيات البحتة.

أما بالنسبة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (النظام القديم)، فيؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة الأحياء، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة التاريخ (الورقة الأولى).

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف غرفة العمليات المركزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد|درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد دقائق من توزيعه باللجان|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص يدير شبكة بث تليفزيونى بالمنوفية

الدولار

ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه

المصنع

الشرطة تداهم مصنعا لإنتاج الأعلاف المغشوشة بالشرقية

بالصور

جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

المزيد