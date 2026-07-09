بالزغاريد والابتسامات.. طلاب وطالبات الأزهر يحتفلون بختام امتحانات الثانوية الأزهرية

اختتم طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية اليوم امتحانات العام الدراسي، وسط أجواء اتسمت بالفرحة والارتياح عقب انتهاء آخر أيام الامتحانات، حيث خرج الطلاب من اللجان وهم يعبرون عن سعادتهم بانتهاء فترة الامتحانات التي استمرت لعدة أسابيع.

لا شكاوى من امتحانات الثانوية الأزهرية

ولم تشهد امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم أي شكاوى تُذكر من جانب الطلاب أو أولياء الأمور، حيث سادت حالة من الهدوء والانضباط داخل اللجان، مع تأكيد الطلاب على أن الأسئلة جاءت في مستوى مناسب، وأن الامتحان مر دون وجود صعوبات أو معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية.

التقاط الصور التذكارية

وعقب خروج الطلاب والطالبات من اللجان، حرص العديد منهم على التقاط الصور التذكارية مع زملائهم وأصدقائهم، لتوثيق لحظات انتهاء مرحلة مهمة من حياتهم الدراسية، وسط أجواء مليئة بالسعادة والفرحة.

زغاريد وتهاني وتبادل التبريكات

كما شهدت بعض اللجان مظاهر احتفالية، حيث عبرت عدد من الطالبات عن فرحتهن بانتهاء الامتحانات بإطلاق الزغاريد، وسط تهاني وتبادل التبريكات بين الطلاب وأسرهم الذين حرصوا على استقبال أبنائهم عقب خروجهم من اللجان.

وأكد الطلاب أن انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية يمثل بداية مرحلة جديدة في مشوارهم التعليمي، مع انتظار إعلان النتائج وبدء الاستعداد للمرحلة الجامعية، متمنين تحقيق النجاح والحصول على الدرجات التي تؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها.

وتأتي نهاية امتحانات الثانوية الأزهرية وسط متابعة مستمرة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية منذ انطلاق الاختبارات وحتى اليوم الأخير.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.