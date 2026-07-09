مجزرة أشجار في الإسماعيلية.. استغاثة عاجلة لوقف قطع الأشجار بطريق نمرة 6

شهد طريق نمرة 6 بنطاق حي ثالث الإسماعيلية واقعة أثارت حالة من الغضب بين الأهالي، بعد تداول منشورات تتهم مجموعة من الأشخاص بقطع الأشجار الخضراء وتقليم أشجار النخيل بصورة جائرة، في مشهد وصفه المواطنون بـ"مجزرة للأشجار".

ووفقًا لما تضمنته الاستغاثة المتداولة، فإن مجموعة مكونة من رجل وسيدتين يستقلون "تروسيكل" ويحملون سلمًا، يقومون بقطع الأشجار السليمة وتقليم النخيل بشكل مكثف، وسط مزاعم بأن الهدف من ذلك هو بيع الأغصان وسعف النخيل لمترددي المقابر، وليس تنفيذ أعمال صيانة أو تجميل.

وطالب الأهالي رئيس حي ثالث الإسماعيلية بسرعة التدخل والتحقق من الواقعة، والتأكد مما إذا كانت هذه الأعمال تتم بتصاريح رسمية من الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود تعديات على الأشجار أو مخالفات بيئية.

وأكد عدد من المواطنين أن الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء يمثل جزءًا أساسيًا من المظهر الحضاري للمدينة، داعين إلى وقف أي ممارسات من شأنها الإضرار بالثروة النباتية أو تشويه المشهد الجمالي للإسماعيلية.

وينتظر الأهالي تحركًا عاجلًا من الأجهزة التنفيذية لفحص البلاغ، وكشف حقيقة الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.