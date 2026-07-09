محافظ الغربية يهنئ الحاصلة على المركز الأول جمهوريا في التعليم الفندقي

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن تفوق أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الغربية، وذلك عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026، والتي شهدت حصول الطالبة باسنت علي السيد علي سالم، بمدرسة طنطا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام الخمس سنوات) تخصص إنتاج الأغذية، بعد أن حققت 418 درجة من إجمالي 430 بنسبة 97.21%.

تهنئة محافظ الغربية

وقدم المحافظ خالص التهنئة للطالبة وأسرتها، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد والإصرار الذي يتمتع به أبناء الغربية، ويترجم ما تشهده منظومة التعليم الفني من تطوير حقيقي يواكب احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بهذا القطاع باعتباره أحد أهم ركائز التنمية وبناء الكوادر المؤهلة للمستقبل.

الأولي الدبلومات الفنيه

ووجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي خالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مثمنًا ما بذلته مديرية التربية والتعليم من جهود طوال العام الدراسي، ومشيدًا بإخلاص المعلمين والإداريين وإدارة المدرسة، مؤكدًا أن هذا النجاح هو ثمرة عمل جماعي وإخلاص من جميع القائمين على المنظومة التعليمية.