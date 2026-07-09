إسواتيني تستقبل 11 شخصا مرحلين من الولايات المتحدة في إطار حملة مكافحة الهجرة

أعلنت حكومة مملكة إسواتيني، الواقعة في جنوب قارة أفريقيا، يوم الخميس، عن استقبالها المجموعة الرابعة من الأشخاص المُرحّلين من الولايات المتحدة بموجب اتفاقية ثنائية لاستضافة رعايا دول ثالثة، حيث وصل 11 شخصًا هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم حكومة إسواتيني بالإنابة، ثابيل مدلولي، إن المجموعة، ومعظمهم من دول أفريقية، سيبقون في المملكة مؤقتًا ريثما تُصان حقوقهم، وفقا لما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضافت مدلولي في بيان: "تؤكد الحكومة مجددًا أنه خلال إقامتهم المؤقتة في المملكة، سيتم احترام وحماية الحقوق الأساسية لرعايا الدول الثالثة وفقًا لقوانين مملكة إسواتيني والتزامات المملكة الدولية".

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن إدارة ترامب قامت، بموجب سلسلة من الاتفاقيات التي غالبًا ما تكون سرية، والتي تُعد جزءًا من حملة أمريكية واسعة النطاق لمكافحة الهجرة، بترحيل آلاف الأشخاص إلى نحو عشرين دولة ليست دولهم الأصلية.